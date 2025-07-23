СК предъявил обвинение главреду Baza Трифонову в даче взятки

Следователи предъявили главному редактору Baza Глебу Трифонову официальное обвинение. По версии правоохранителей, он и еще группа лиц дали взятку полицейским, сообщает ТАСС .

Свою вину Трифонов так и не признал. СК требует арестовать главреда и его коллегу Татьяну Лукьянову. По их мнению, главред причастен к даче взяток полицейским из Краснодара и других регионов в обмен на информацию.

22 июля силовики нагрянули в офис Baza. Они изъяли компьютеры и документы. Обыски прошли у главреда Трифонова, его подозревали в превышении должностных полномочий. Мужчину забрали на допрос.

По версии следствия, сотрудники полиции сливали информацию ограниченного доступа журналистам, которые затем публиковали ее в Telegram-канале. Позже в Сети появились первые фото и видео обысков в редакции Baza.