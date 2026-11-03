Эндоскопист Пушкинской больницы объяснил методы обследования толстой кишки

Заведующий эндоскопическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Марат Мамедов рассказал о возможностях ректороманоскопии и колоноскопии. Метод обследования выбирает врач с учетом симптомов и противопоказаний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Смущение и неловкость при обследовании толстой кишки нередко заставляют пациентов откладывать диагностику. По словам заведующего эндоскопическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Марата Мамедова, этот орган длиной около двух метров имеет сложную извилистую форму, что затрудняет осмотр.

«Подробно изучить состояние слизистой позволяют только эндоскопические методы исследования, в этом их основное преимущество перед остальными методиками», — пояснил Марат Мамедов.

Изображение выводится на монитор. Врач может оценить состояние слизистой, выявить воспаление, полипы размером до 3 мм и опухоли. При обнаружении новообразования его можно удалить и взять образец ткани для дальнейшего исследования. Таким образом, эндоскопические методы применяют не только для диагностики, но и для лечения.

При подозрении на геморроидальные узлы, анальные трещины и полипы проводят ректороманоскопию. Глубина осмотра при этом составляет не более 25 см. Если предварительный диагноз указывает на проблемы в других отделах толстой кишки, врач назначает колоноскопию.

Метод исследования определяет врач с учетом симптомов и возможных противопоказаний. Смущение не должно становиться причиной отказа от необходимого обследования: важно обсуждать вопросы с врачом и не игнорировать сигналы организма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.