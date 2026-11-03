Колопроктолог Пушкинской больницы объяснил, когда геморрой требует лечения

Врач-колопроктолог Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Салаутдин Шахманаев рассказал о факторах развития геморроя, методах лечения и симптомах, требующих обращения к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Люди нередко годами терпят боль и дискомфорт из-за стыда, страха перед осмотром и мифов о лечении геморроя. Колопроктолог Салаутдин Шахманаев пояснил, что причины заболевания не сводятся к подъему тяжестей: важно учитывать привычки, особенности стула и другие факторы.

Долгое сидение в туалете со смартфоном и излишнее напряжение могут способствовать появлению симптомов. Офисная работа сокращает активность, поэтому полезно делать перерывы и больше двигаться. Подъем тяжестей с задержкой дыхания повышает внутрибрюшное давление и может усиливать симптомы. Геморрой встречается у людей разных профессий, в том числе IT-специалистов, строителей, фитнес-тренеров, а также у молодых мам.

Операция нужна не всем. Лечение начинают с нормализации стула и при необходимости препаратов. По показаниям амбулаторно применяют лигирование, склеротерапию, лазерные технологии и дезартеризацию. Иногда требуются повторные сеансы и восстановление.

Операцию рассматривают при выраженном выпадении узлов и неэффективности другого лечения. При III стадии узлы вправляют вручную, при IV они не вправляются. Тромбоз и анемия требуют оценки врача, но не всегда операции. Вид вмешательства и обезболивание подбирают индивидуально: возможны спинальная анестезия или седация с обезболиванием. От выбранного вмешательства зависят сроки восстановления.

Свечи и мази могут облегчать симптомы и быть частью лечения, но не устраняют выраженное выпадение узлов. Похожие жалобы возникают и при других заболеваниях.

«Кровь из заднего прохода — это не всегда геморрой. Причиной могут быть полипы, воспалительные заболевания кишечника, колоректальный рак. Необходим очный осмотр, по показаниям — дополнительные обследования. Обильное кровотечение со слабостью требует срочной помощи», — подчеркнул Салаутдин Шахманаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.