Лукашенко: конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы. Глава государства подчеркнул, что это его личное мнение, сообщает РИА Новости .

«Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все, сил нет и ресурсов нет. Устали все», — заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Он также отметил, что украинский конфликт мог закончиться еще в 2022 году в течение нескольких недель, но Запад потребовал продолжить противостояние до последнего украинца. По его мнению, президент США Дональд Трамп всячески удерживает мир от третьей мировой войны.

Лукашенко также назвал НАТО «агрессивным блоком», а ООН обвинил в том, что организация практически ничем не занимается. По мнению белорусского лидера, на данный момент конфликтный потенциал в мире достиг критической точки.

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