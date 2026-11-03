В Подмосковье около 60,5 тыс учащихся проверили на употребление наркотиков

Школьники и студенты Подмосковья с начала года прошли около 60,5 тыс. добровольных проверок на употребление наркотических и психотропных веществ. Это примерно на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Добровольные профилактические медосмотры проходят в образовательных учреждениях Подмосковья. Проверки проводят только специалисты наркологической службы с помощью экспресс-анализаторов. Результаты каждого участника конфиденциальны и не разглашаются.

«Такие медицинские осмотры играют важную роль в профилактике: с их помощью можно оценить масштаб употребления запрещенных веществ среди молодежи Подмосковья и обнаружить случаи на самой ранней стадии», — сказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист — психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

При положительном или сомнительном результате анализы повторно направляют в химико-токсикологическую лабораторию областного диспансера для подтверждающего исследования. Если результат подтвердится, врач сообщит об этом родителю или несовершеннолетнему старше 15 лет, проведет профилактическую беседу и пригласит в медицинскую организацию наркологического профиля для обследования и при необходимости дальнейшего наблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.