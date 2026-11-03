В Мытищах откроют выставку «Народное искусство России»

Выставка «Народное искусство России» откроется 6 ноября в Мытищинской галерее искусств. Экспозицию посвятят памяти исследователя народного и декоративного искусства Александра Грекова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка объединит работы и собрания десятков мастеров и коллекционеров со всей России. Ее посвятят памяти заслуженного деятеля искусств России, члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Грекова. Он специализировался на народном и декоративном искусстве, исследовал русскую и зарубежную игрушку.

Особое место в экспозиции займут подмосковные промыслы: жостовская роспись, федоскинская миниатюра, гжель, богородская резьба и матрешки из Сергиева Посада.

Посетители также увидят нижегородскую хохлому и городецкую роспись, традиционные архангельские промыслы, тульскую, филимоновскую, дымковскую, тверскую, рязанскую и старооскольскую глиняные игрушки.

Выставка будет работать с 6 ноября до 13 декабря по адресу: Московская область, Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36. Возрастная маркировка — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.