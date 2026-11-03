Газовые участковые проведут 35 встреч на северо-западе Подмосковья

Газовые участковые в ноябре 2026 года ответят на вопросы жителей северо-запада Подмосковья о техническом обслуживании, безопасности и работе газового оборудования. Всего запланировано 35 встреч, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Встречи проходят еженедельно. Прийти могут жители указанных и соседних домов. Все даты в расписании относятся к ноябрю 2026 года.

Химки, 16:00–17:00: 04.11 — ул. Энгельса, 6; 11.11 — ул. Молодежная, 36; 18.11 — ул. Ватутина, 3; 25.11 — ул. Строителей, 3 А.

Красногорск, поселок Новый, 16:00–17:00: 06.11 — дом 1; 13.11 — дом 2; 20.11 — дом 3.

Нахабино, 14:00–15:00: 06.11 — ул. Красноармейская, 59; 13.11 — ул. 11 Саперов, 8; 20.11 — ул. Станционная, 4; 27.11 — ул. Партизанская, 5.

Сходня, 14:00–15:00: 03.11 — Менделеево, ул. Куйбышева, 2; 10.11 — Менделеево, ул. Пионерская, 6; 17.11 — Ржавки, 17; 24.11 — Алабушево, ул. Калинина, 1.

Дедовск, 14:00–15:00: 05.11 — ул. Космонавта Комарова, 4; 12.11 — та же улица, 5; 19.11 — ул. Панфилова, 3; 26.11 — пгт Снегири, ул. Мира, 14А.

Клин, 14:00–15:00: 06.11 — п. Выголь, ул. Лесная, 7; 13.11 — п. Зубово, ул. Октябрьская, 4; 20.11 — ул. Клинская, 56к1; 27.11 — ул. Гагарина, 35.

Солнечногорск, 16:00–17:00: 03.11 — п. Лесное Озеро, 5; 10.11 — п. Жуково, мкр. Березки, 3; 17.11 — пгт Поварово, мкр. Поваровка, 6; 24.11 — п. санатория Министерства обороны, 1.

Талдом, 16:30–17:00: 05.11 — с. Темпы, ул. Шоссейная, 8Б, 8Б/1, 8Б/2, 8Б/3; 19.11 — пр. Порталецкий, 15к1, 15к2, 15к3.

Дубна, 16:30–17:30: 04.11 — двор дома 31 на ул. Карла Маркса; 18.11 — двор дома 20 на ул. Академика Б. М. Понтекоров.

Дмитров, 17:00–18:00: 10.11 — ул. Пушкинская, 64; 24.11 — ул. Инженерная, 26.

Катуар (Мытищи, Дмитровский), 15:45–16:45: 06.11 — с. Марфино, ул. Зеленая, 11; 20.11 — рп. Некрасовский, ул. Ушакова, 26а.

Оценить работу участкового можно по ссылке: https://mosoblgaz.ru/company/reviews. Дата техобслуживания дома доступна в чат-боте «Мособлгаз. Газовая безопасность» в МАКС: https://max.ru/mosoblgaz_feedback_to_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.