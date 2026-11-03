В поселке Вяртсиля в Карелии идет активное строительство врачебной амбулатории

В поселке Вяртсиля Сортавальского округа (Республика Карелия) продолжается строительство врачебной амбулатории по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает karelinform.ru .

В Карелии в нацпроект на 2026 год включили три объекта строительства. Врачебную амбулаторию в поселке Новая Вилга Прионежского района и фельдшерский пункт в поселке Кедрозеро Кондопожского района уже построили. Работы ведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Здание будет теплое, светлое. Прилегающую территорию благоустроим. Установим дизельный генератор на случай аварийного отключения электроэнергии. Строители ведут все работы строго по графику», — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об амбулатории в Вяртсиля.

План реализации нацпроекта предусматривает строительство в 2027 году двух врачебных амбулаторий — в поселках Шуя и Чална-1 Прионежского района. Еще три фельдшерских пункта планируют построить в поселках Новостеклянное и Онежский Пудожского района и Тиурула Лахденпохского района.

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