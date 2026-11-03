Эксперт Скрябин: даже $150 за баррель не остановят мировую экономику

Нефтяные котировки снижаются на фоне переговоров по Ирану, хотя риски перебоев с поставками сохраняются. Рынок торгует ожиданиями деэскалации, и насколько устойчивым будет это снижение, зависит от того, оправдаются ли надежды. При этом даже цена выше $150 за баррель сама по себе не разрушит мировой спрос, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

Котировки нефти в начале недели заметно просели: январские фьючерсы на Brent подешевели примерно на 3% до около $110 за баррель, декабрьские на WTI — почти на 3,5% до около $100. При этом за октябрь Brent прибавила около 13,6%, WTI — около 15,2%.

По словам Скрябина, снижение связано с ростом ожиданий деэскалации на Ближнем Востоке.

«Рынок торгует не столько текущей ситуацией, сколько ожиданиями, и в данном случае они оказались сильнее опасений», — поясняет эксперт.

Насколько устойчивым будет снижение, зависит от того, насколько эти ожидания оправдаются: если переговоры приведут к реальной деэскалации, цены могут закрепиться на более низком уровне, если надежды не подтвердятся — рынок быстро вернется к прежним оценкам рисков.

Отвечая на вопрос, при каких уровнях дорогая нефть начинает сдерживать мировой спрос, Скрябин привел исторический пример.

«Показателен период 2011–2014 годов: тогда нефть стоила выше 100 долларов за баррель, что в пересчете на текущие цены составляет примерно 150 долларов. При этом мировая экономика продолжала расти примерно на 3% в год», — отмечает он.

Исходя из этого, уровень около $150 за баррель сам по себе не приведет к заметному разрушению спроса. Более высокие цены, выше $150, уже вполне могут начать сдерживать его, резюмирует эксперт.

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