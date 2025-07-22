Опубликованы первые фото и видео обысков в редакции Baza

Утром 22 июля в редакции Baza сотрудники полиции и ОМОН проводят обыски. На опубликованных кадрах видно, что не все сотрудники редакции успели прийти на работу, некоторые рабочие столы свободны. Фото и видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» .

На кадрах видно, что некоторые сотрудники правоохранительных органов проверяют рабочие столы сотрудников редакции, а другие — о чем-то общаются с журналистами.

«Не-не, я понимаю. Я просто не знаю, кто работает с правоохранительными органами», — говорит за кадром, судя по всему, одна из сотрудниц редакции.

22 июля полиция и ОМОН также провели обыски в квартире главного редактора Baza Глеба Трифонова. На данный момент с мужчиной нет связи, его увезли в неизвестном направлении.

В Москве Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Предполагается, что некоторые правоохранители, предположительно, незаконно передавали информацию ограниченного доступа журналистам, работающим в одном из Telegram-каналов. Предполагается, что речь идет о передаче некой информации редакции Baza.