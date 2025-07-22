Полиция и ОМОН пришли в офис редакции Baza

Утром 22 июля сотрудники правоохранительных органов и ОМОН сначала пришли с обысками к главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, а затем и в офис редакции. Сам Трифонов и сотрудники, которые были в офисе, перестали выходить на связь, сообщает Baza .

Предварительно известно, что обыски могут проходить из-за возбуждения уголовного дела в одном из российских регионов. Однако по какой статье, пока не уточняется.

Соседи Трифонова сообщили, что после обысков в его квартире мужчину увезли в неизвестном направлении. На момент публикации заметки никакой связи с ним нет.

После того как полиция и ОМОН пришли в редакцию Baza, на связь перестали выходить те сотрудники, которые успели прийти на работу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.