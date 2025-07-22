В Москве завели дело после слива полицейскими ограниченной информации в СМИ

Дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) завели сотрудники ГСУ СК России по Москве. Некоторые правоохранители, предположительно, незаконно передавали информацию ограниченного доступа журналистам, работающим в одном из Telegram-каналов, сообщает пресс-служба ведомства.

Затем репортеры публиковали посты с использованием полученной информации.

В рамках расследования уголовного дела были организованы обыски в ряде регионов. Их провели в Москве, Красноярском, Краснодарском краях и Белгородской области. Силовики произвели изъятие вещей и документов, которые важны для расследования.

Сотрудники СК выясняют, кто незаконно передавал информацию. Также разыскивают и их соучастников.

Ранее сообщалось, что 22 июля утром силовики и ОМОН нагрянули с обысками к главреду Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, а потом посетили офис редакции. Журналист вместе с сотрудниками перестал выходить на связь. По предварительной информации, обыски могли организовать из-за открытия уголовного дела в одном из регионов.