Чукотка впереди: где работающие пенсионеры получают почти 40 тысяч рублей

Названы 10 регионов, где работающие пенсионеры получают больше 30 тысяч рублей

Средний размер пенсии работающих граждан превысил 30 тыс. рублей в сентябре 2026 года только в 10 регионах России, при этом лидером стала Чукотка с показателем 39,6 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.