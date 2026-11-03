Чукотка впереди: где работающие пенсионеры получают почти 40 тысяч рублей
Средний размер пенсии работающих граждан превысил 30 тыс. рублей в сентябре 2026 года только в 10 регионах России, при этом лидером стала Чукотка с показателем 39,6 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.
Лидером по размеру выплат стала Чукотка — 39,6 тыс. рублей. Далее следуют Ненецкий АО (36,1 тыс. рублей), Магаданская область (35 тыс. рублей), Камчатский край (34,1 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО (33,5 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий АО (32,7 тыс. рублей).
Далее следуют Якутия (32 тыс. рублей), Мурманская область (31,1 тыс. рублей). Замыкают список Республика Коми (30,2 тыс. рублей) и Сахалинская область (30 тыс. рублей).
Для сравнения: средняя пенсия работающих в целом по России в сентябре 2026 года составила 24 057 рублей.
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