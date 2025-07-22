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Главреда Baza Трифонова забрали на допрос по делу о превышении полномочий

После обысков силовики увезли главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Сотрудники редакции до сих пор не имеют возможности с ним связаться, пишет Baza .

Предварительно известно, что Трифонова допрашивают в рамках возбужденного уголовного дела по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В рамках этого же дела в квартире главреда, а также в редакции провели обыски.

Редакция на данный момент не может связаться с Трифоновым, с ним работают компетентные сотрудники.

По версии следствия, неустановленные сотрудники полиции сливали информацию ограниченного доступа журналистам, которые затем публиковали ее в Telegram-канале.

Утром 22 июля в квартире Трифонова прошли обыски. Соседи видели, что затем мужчину увезли в неизвестном направлении.