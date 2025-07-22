Местоположение главреда Baza Трифонова до сих пор неизвестно

Силовики начали изымать телефоны, компьютеры и документы в редакции Baza, а местоположение главного редактора Telegram-канала Глеба Трифонова до сих пор неизвестно, никто из знакомых не может с ним связаться, сообщает Baza .

Предварительно известно, что Трифонова увезли в неизвестном направлении после обысков в квартире. Затем силовики пришли в офис редакции и начали проводить следственные действия уже там.

Одну из журналисток увезли в отдел полиции, у нее забрали всю технику. Еще два сотрудника Baza находятся в редакции, но связи с ними нет. На месте работают силовики, процессуальный статус журналистов пока не уточняется.

Предполагается, что обыски дома у Трифонова и в редакции связаны с уголовным делом, возбужденным против неустановленных полицейских, которые сливали журналистам информацию в ограниченном доступе.

Ранее в Сети появились первые кадры из офиса редакции популярного Telegram-канала, где работали силовики. Генеральный директор и сооснователь издания Анатолий Сулейманов сомневается, что обыски могут быть связаны со сливом информации полицейскими. Он добавил, что пока не знает, что происходит в редакции и где находится главред Трифонов.