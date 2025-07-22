В Baza ответили, связаны ли обыски в редакции со сливами полицейских «сводок»

Обыски в редакции известного Telegram-канала Baza вряд ли связаны с тем, что журналисты могли получать «сводки» от силовиков для написания статей, считает гендиректор и сооснователь издания Анатолий Сулейманов. Он добавил, что пока не знает, что происходит в редакции и где находится главред Глеб Трифонов, сообщает Readovka .

«Очень сильно вряд ли. То есть, я думаю, что нет», — ответил Сулейманов на вопрос о том, могут ли обыски в офисе Baza быть связаны с предположительной покупкой информации у правоохранителей.

Утром 22 июля Baza сообщила, что в ее редакцию пришли с обыском. Сотрудники издания, которые находились в офисе, перестали выходить на связь. Полиция и ОМОН также задержали главного редактора издания Трифонова — правоохранители пришли в его квартиру.

Вскоре издание опубликовало пост, в котором говорилось, что следователи возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий полицейскими).

После начала обысков в редакции Baza в Следственном комитете также сообщали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. По данным ведомства, на Кубани, в Красноярском крае и Белгородской области силовики незаконно делились информацией ограниченного доступа с лицами, которые позже публиковали эти данные «на одном из каналов мессенджера „Телеграм“». Речь может идти про Telegram-канал Baza.

Тем временем в Сети появились первые фото и видео обыска в редакции Baza.

