МФЦ Подмосковья победили в двух номинациях Всероссийского конкурса

Московская область выиграла в номинациях «Лучшая региональная сеть» и «Лучший проект» Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2025 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В номинации «Лучшая региональная сеть» Подмосковье представили отделения МФЦ Одинцовского и Жуковского городских округов, Лобни, Подольска и Мытищ. Эксперты отметили качество обслуживания и комфорт офисов «Мои Документы».

«Умные технологии помогают сотрудникам в повседневной работе: берут на себя рутинные задачи и освобождают больше времени для общения с заявителями», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

В номинации «Лучший проект» регион представил пять цифровых решений для жителей, сотрудников и руководителей МФЦ.

В электронной услуге «Выписка из домовой книги» нейросеть проверяет прикрепленные файлы и до отправки заявления подсказывает, какие документы заменить. Другой ИИ-сервис распознает сканы и заполняет заявления на российские и пятилетние загранпаспорта, получение СНИЛС и подтверждение гражданства детям до 14 лет. Сотрудник проверяет данные и направляет заявление в ведомство.

В офисе «Мои Документы» в Мытищах на ул. Карла Маркса, д. 4 начал работать робот-сотрудник. Он перемещается по залу, консультирует по услугам, проверяет статус заявлений, танцует и читает стихи.

Робот Галина с декабря 2022 года обработала более 5 млн звонков на горячую линию МФЦ. Она консультирует, записывает на прием, сообщает о готовности документов, в том числе при автоматическом обзвоне, принимает жалобы для портала «Добродел» и собирает обратную связь.

Цифровой ассистент анализирует фотоотчеты в системе «Проверки Подмосковья»: выявляет мусор, отсутствие навигации, нарушения на парковках и граффити на вывесках. Данные поступают в приложение для устранения нарушений.

Система «Видеоаналитика посетителей в офисах МФЦ» выявляет скопления людей по камерам. При высокой нагрузке ИИ ставит ответственному сотруднику задачу принять меры для ее снижения.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.