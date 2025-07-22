Силовики ушли из редакции Baza, прихватив коробки с документами

Некоторые силовики покинули офис Baza и взяли с собой коробки с документами. Нескольких работников редакции Telegram-канала забрали на допрос, сообщает Baza .

Адвокат главного редактора издания Алексей Михальчик рассказал, что данных о местонахождении главреда Глеба Трифонова до сих пор не предоставили. Тем не менее, получилось узнать, в чьем производстве находится уголовное дело, по которому ведется допрос журналиста.

«Фактически ограничивают защиту от возможности вступить в уголовное дело. На данный момент срок административного задержания истек и фактически речь идет о незаконном ограничении свободы Глеба Трифонова», — сказал Михальчик.

На опубликованном видео силовики выносят документы из редакции.

Утром 22 июля полиция и ОМОН пришли к главреду Telegram-канала Baza Трифонову и в офис издания. Мероприятия могут проводить из-за открытия уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Ранее сообщалось, что его против сотрудников полиции открыли работники ГСУ СК России по Москве. Некоторые правоохранители, предположительно, незаконно передавали информацию ограниченного доступа журналистам, которые работают в одном из Telegram-каналов.