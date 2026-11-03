Племзавод «Ульянино» в Раменском выкупил 43,5 га областной земли

Племзавод «Ульянино» в Раменском выкупил арендуемый сельскохозяйственный участок площадью 43,53 гектара без аукциона. Предприятие перечислило в бюджет более 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

АО «Племзавод «Ульянино» приобрело в собственность 43,53 гектара областной земли для ведения сельского хозяйства. Сделку оформили в упрощенном порядке, без аукциона, на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ. Стоимость участка составила более 3,4 млн рублей.

Основные направления работы предприятия — молочное скотоводство и племенное разведение. Дойное стадо насчитывает более 880 животных, основу поголовья составляют голштинская и джерсийская породы. Средний суточный надой на корову достигает 20,9 литра. Для полного обеспечения животных кормами хозяйство самостоятельно возделывает около 1,5 тыс. гектаров пашни.

Племзавод — один из главных поставщиков натурального молока в регионе. Он также снабжает другие фермерские хозяйства области племенным молодняком, способствуя улучшению генетики скота.

Предприятие регулярно привлекает средства федеральных и областных программ поддержки аграриев. При содействии министерства сельского хозяйства Московской области племзавод получает субсидии на обновление сельхозтехники и расширение производственных линий.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.