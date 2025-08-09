сегодня в 11:57

Силовики задержали подозреваемых в ограблении отделения «Почты России» в Москве

В подмосковном Серпухове задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на отделение «Почты России», расположенном на юге столицы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Они доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Накануне утром мужчина и женщина в масках и с пистолетом ограбили отделение «Почты России» в Москве. После совершения преступления злоумышленники скрылись. Были украдены примерно 4,8 млн рублей. При вооруженном нападении сотрудники «Почты России» не пострадали.

По факту открытого хищения денежных средств в государственном учреждении почты возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).