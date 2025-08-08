Несколько миллионов рублей: названа сумма, похищенная из отделения почты в Москве

сегодня в 10:21

Почти 4,8 млн рублей вынесли грабители из отделения почты в Москве

Мужчина и женщина похитили почти 4,8 млн рублей из отделения почты на улице Медиков в Москве. На голове у них были маски, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств разбойного нападения.

Предварительно, два человека зашли в почтовое отделение, достали похожий на пистолет предмет и начали угрожать им. После этого похитили деньги и скрылись.

Были украдены примерно 4,8 млн рублей. Силовики разыскивают преступников.

Ранее сообщалось, что инцидент мог произойти в почтовом отделении 115304. На месте происшествия работает полиция.