Несколько миллионов рублей: названа сумма, похищенная из отделения почты в Москве
Почти 4,8 млн рублей вынесли грабители из отделения почты в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Мужчина и женщина похитили почти 4,8 млн рублей из отделения почты на улице Медиков в Москве. На голове у них были маски, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств разбойного нападения.
Предварительно, два человека зашли в почтовое отделение, достали похожий на пистолет предмет и начали угрожать им. После этого похитили деньги и скрылись.
Были украдены примерно 4,8 млн рублей. Силовики разыскивают преступников.
Ранее сообщалось, что инцидент мог произойти в почтовом отделении 115304. На месте происшествия работает полиция.