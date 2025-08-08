Двое в масках и с пистолетом ограбили отделение «Почты России» в Москве
Два человека в масках ограбили отделение «Почты России» на юге Москвы. Они угрожали пистолетом и вынесли оттуда деньги, сообщает РЕН ТВ.
Ограбление организовали мужчина и женщина. После совершения преступления они уехали на такси.
По данным Mash, все произошло в почтовом отделении 115304, расположенном на улице Медиков.
Грабителей ищут. На месте происшествия находятся несколько автомобилей полиции.
