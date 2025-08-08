Двое в масках и с пистолетом ограбили отделение «Почты России» в Москве Происшествия сегодня в 09:01

Два человека в масках ограбили отделение «Почты России» на юге Москвы. Они угрожали пистолетом и вынесли оттуда деньги, сообщает РЕН ТВ.