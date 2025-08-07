Квартиру российской модели Аллы Брулетовой ограбили в Лондоне

Фото - © Страница Аллы Брулетовой в Инстаграм* @bruletova_/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

сегодня в 18:29

Квартиру российской модели и звезды мема про «Бентли» Аллы Брулетовой ограбили в британском Лондоне. Неизвестный залез в помещение через окно, разбросал и перевернул вещи, сообщает SHOT .

Предполагаемого вора увидели прохожие. Они позвонили в полицию.

В момент ограбления девушка находилась дома. Сотрудники полиции быстро ответили на вызов и оперативно задержали мужчину.

На опубликованном фото видно, что неизвестный свалил вещи Брулетовой в одну кучу.

Модель обрела популярность в интернете после того, как записала видео, где демонстрировала машину «Бентли». Затем люди начали снимать аналогичные ролики, где показывали свои машины в таком же стиле.