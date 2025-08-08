Сотрудники не пострадали при вооруженном нападении на «Почту России» в Москве

Сотрудники не пострадали при вооруженном нападении на отделение «Почты России» на юге Москвы. Общая сумма ущерба составила почти 5 млн рублей, сообщает РЕН ТВ .

«Мы оказываем содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления», — заявили в пресс-службе компании.

В «Почте России» добавили, что компания, несмотря на происшествие, выполнит все свои обязательства перед клиентами в установленные сроки и в полном объеме. Все средства «Почты России» застрахованы.

Ранее стало известно, что мужчина и женщина в масках и с пистолетом ограбили отделение «Почты России» в Москве. После совершения преступления они уехали на такси. Были украдены примерно 4,8 млн рублей. Силовики разыскивают преступников.