сегодня в 14:36

По факту нападения на отделение почты на юге Москвы возбуждено уголовное дело

По факту открытого хищения денежных средств в государственном учреждении почты, расположенном на улице Медиков, следователем следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело, сообщает пресс служба ГУ МВД России по Москве.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Также было установлено, что сумма похищенного составила более 4,8 млн рублей.

Полицейскими продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Ранее стало известно, что мужчина и женщина в масках и с пистолетом ограбили отделение «Почты России» в Москве. После совершения преступления они уехали на такси. Силовики разыскивают преступников.