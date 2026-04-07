Школьник в Пермском крае нанес удары в грудь и спину учительнице кухонным ножом
Фото - © Svet / Фотобанк Лори
Убивший учительницу в Пермском крае парень был вооружен кухонным ножом, сообщает SHOT.
17-летний ученик на входе в школу несколько раз ударил педагога в спину и грудь. Женщина скончалась в реанимации.
Утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненую учительницу доставили в больницу, она позднее скончалась. Предварительно, подросток ударил учителя ножом из-за недопуска к экзаменам.
Одноклассники парня жаловались на его поведение, а их родители заявляли в полицию.
