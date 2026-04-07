Школьник угрожал ножом одноклассникам после нападения на учительницу

Помимо убитой учительницы, школьник в Пермском крае пытался напасть на одноклассников. Он угрожал им ножом, сообщает Baza .

17-летний девятиклассник после нападения на учительницу начал размахивать перед другими школьниками ножом. Парень еще выкрикивал в сторону учеников угрозы и обещал добраться до каждого.

Утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненую учительницу доставили в больницу, она позднее скончалась. Предварительно, подросток ударил учителя ножом из-за недопуска к экзаменам.

Задержанного остерегались другие школьники, так как он бился головой об стену, занимался мастурбацией в учебном заведении, ругался матом на преподавателей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.