30 января в Сети распространилась информация о том, что в Санкт-Петербурге без вести пропал 9-летний мальчик Паша, который перед исчезновением сел в чужой автомобиль. Общественный деятель и волонтер Юлия Добрынская была одной из первых, кто отреагировал на случившееся и предложил свою помощь в поисках. Как проходили поиски, а также о том, что тело мальчика нашли с перемотанными строительным скотчем руками, Добрынская рассказала в разговоре с РИАМО.

По словам волонтера, участвовавшего в поисках Паши, после того, как поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организовал штаб в районе, где последний раз видели ребенка, она отпросилась с работы и на такси приехала к месту организованных поисковых мероприятий, где уже собралась большая очередь из неравнодушных горожан.

О поисках пропавшего ребенка

После того, как всех волонтеров зарегистрировали, им дали участки для прочесывания местности.

«Мы прочесывали ж/д линию, мы прочесывали горку, также прочесывали Старо-Паново (район Петербурга — ред.). <…> Мы участвовали в поисках: подъезды, заброшенные помещения, отдельно, уже после того, как штаб приостановился (приостановил работу — ред.) в 05:00. Мы дальше уже самостоятельно, без „ЛизаАлерт“, ходили по подъездам, по заброшенным зданиям, местам в Горелове», — рассказала волонтер.

По словам собеседницы РИАМО, после появления новости о том, что задержан подозреваемый в убийстве мальчика, у нее подкосились ноги, хлынули слезы. В тот момент женщина находилась в деревне Ягелево, где также проходили поиски ребенка. Она тут же позвонила в полицию и спросила, нужна ли какая-либо помощь в поисках тела ребенка, однако ей отказали, сославшись на то, что мероприятие закрытого формата.

«Дальше следила за новостями. Как только вышла новость о том, что обнаружили тело, я зашла в группу Ягелева, там у них сразу была ссылка на их группу в Telegram, <…> там я уже связалась с жителями, которые участвовали в обнаружении тела. И узнала все подробности. Первое, они увидели перчатку, которая валялась у водоема, затем они увидели бугорок. Они начали молотком отбивать этот лед и обнаружили уже непосредственно тело ребенка. На нем была вся одежда полностью: и шарфик, и шапочка. И рюкзак был прям на нем. Ручки были перевязаны строительным скотчем, лицо было перемотано строительным скотчем, ноги тоже. Дальше они вызвали сотрудников МЧС и достали тело», — рассказала волонтер.

Реакция родственников Паши

По словам собеседницы, к утру в Сети появился пост о сборе денег на похороны ребенка со стороны его родственников, при этом никакой благодарности в адрес волонтеров, которые добровольно искали школьника, так и не поступило. Вместо благодарности бабушка Паши обвинила неравнодушных горожан в том, что они «нелюди» и хайпятся, хотя сами родные ни в одном дне поисков участия не принимали.

Похороны убитого педофилом 9-летнего Паши состоялись 11 февраля на Южном кладбище в Санкт-Петербурге. Траурная церемония проходила без родителей мальчика, которые приехали перед самым погребением. Взрослые мужчины и женщины не могли сдержать слез у открытого гроба ребенка.

По подозрению в убийстве ребенка задержали владельца автомобиля, в который сел Паша перед исчезновением. Петр Ж. признался в убийстве мальчика. В дальнейшем при обысках у него нашли большое количество порнографических материалов с участием детей.

