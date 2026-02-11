Родители жестоко убитого мальчика Паши пришли на похороны ребенка в Петербурге

Родители убитого мальчика Паши все-таки посетили похороны сына на Южном кладбище. Мать и отец пропустили церемонию прощания после того, как на них обрушился шквал критики, передает корреспондент РИАМО.

Мать и отец подошли к гробу. Они плакали.

Все, кто решил проститься с ребенком, приходили с игрушками и цветами. Многие отмечали, что не были знакомы с мальчиком лично, однако не остались равнодушными на фоне этой истории.

Павел Т. пошел гулять 30 января и пропал. Его искали добровольцы и правоохранители. 2 февраля задержанный в Псковской области Петр Ж. признался в убийстве ребенка. Труп Павла Т. обнаружили в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

6 февраля выяснилось, что Петр Ж. не убил похищенного Павла ударом кулака по голове. Мальчик был еще жив, когда его топили.

Убийца мог оглушить парня. После этого хотел его задушить. Мальчик был без сознания, когда его несли к водоему.

Мужчина объяснял, что парень якобы шантажировал его. Он хотел рассказать полиции о нездоровом интересе к себе и, предположительно, вымогал средства за молчание.

38-летний мужчина Петр Ж. заманил парня в авто на парковке торгового центра. Там на белой иномарке он якобы предлагал детям интим за деньги.

