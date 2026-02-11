Петербург скорбит по убитому Паше: мальчика хоронят на Южном кладбище

В Петербурге прощаются с девятилетним Пашей — мальчиком, тело которого было найдено в одном из водоемов области. Похоронят школьника на Южном кладбище, передает корреспондент РИАМО.

Хронология трагедии: от пропажи до находки

Фото - © РИА Новости, Артем Пряхин

Девятилетний мальчик пропал 30 января в поселке Горелово. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он разговаривал с мужчиной у гипермаркета на Таллинском шоссе и садился в белый автомобиль. После этого его никто не видел.

Поисковая операция продолжалась несколько дней с участием экстренных служб и волонтеров. Сначала добровольцы нашли подо льдом рюкзак ребенка, а затем — и его тело. По предварительным данным, перед убийством мальчика связали: руки и голову замотали скотчем.

Подозреваемым оказался 38-летний мужчина, которого задержали 2 февраля в Псковской области. На допросе он признался в убийстве, заявив, что преступление якобы совершил из-за «шантажa» со стороны ребенка. Эти показания проверяются следствием.

В день пропажи мальчика фигурант встречался с одной из женщин: 30 января они вместе ходили в спортзал, ужинали и заезжали в магазин. Утром 31 января мужчина стал реже выходить на связь и написал, что находится «в федералке», объясняя это тем, что «подвозил попрошайку, который пропал». Женщина не сразу поняла, что речь идет о ребенке. На компьютере задержанного позже нашли коллекцию детской порнографии, однако его знакомая заявила, что не видела этих файлов, сообщал 78.ru.

Женщина из поселка, где пропал ребенок, рассказала, что это был хороший, красивый, вежливый мальчик – всегда здоровался.

«Большое горе для всех нас», — добавила женщина.

Семья Паши: на учете у соцслужб

Фото - © РИАМО, Екатерина Волкова

Павел рос в многодетной семье: у него было шестеро братьев и сестер. Семья жила сложно, но не маргинально. По словам юриста семьи Никиты Сорокина, он общался с родителями и посетил их дом, чтобы оценить условия, в которых рос мальчик. Сорокин отметил, что бытовые проблемы у семьи были, но ни одна из них не снимает ответственности с убийцы.

По данным SHOT, родители мальчика могли не узаконивать отношения ради пособий, а его братья и сестры часто прогуливали школу. Кроме того, ребенок якобы пытался вымогать у задержанного 500 тыс. рублей за молчание.

Родители тяжело переживают потерю сына. На похороны собирали средства через интернет. Младшему ребенку всего семь месяцев, и заботу о нем частично берет на себя бабушка.

Текущий статус дела

Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

В настоящее время фигурант находится под стражей по обвинению в убийстве. Следственный комитет расследует также уголовные дела о халатности в отношении должностных лиц школы и соцучреждений района, где жил и учился Паша. По версии ГСУ СК России по Петербургу, семья состояла на учете с 2025 года.

