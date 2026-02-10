Убийца 9-летнего Паши из Петербурга мог снимать детское порно в других регионах

У Петра Ж., обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика Паши в Санкт-Петербурге, было найдено большое количество детской порнографии, сообщает «112» .

Мужчина хранил около 2 тб запрещенных материалов. По предварительным данным, обвиняемый мог снимать детское порно еще до своего переезда в Санкт-Петербург.

В ходе изучения найденных материалов правоохранители установили личности еще ряда возможных пострадавших. В том числе это дети из Ростова-на-Дону, где какое-то время жил обвиняемый.

Паша пропал 30 января. Судя по записям с камер видеонаблюдения, перед исчезновением он сел в Toyota Fortuner. Авто, куда заманили мальчика, принадлежит Петру.

После задержания мужчина признался, что убил Пашу. Труп нашли на одном из замерзших водоемов в Ленинградской области. Сначала мальчика оглушили, затем попытались задушить, после чего утопили.

Обвиняемый расправился с ребенком, потому что боялся, что тот расскажет о его нездоровом интересе к детям.

