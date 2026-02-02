Видели, как сел в авто: возможный похититель мальчика в Петербурге задержан

В Санкт-Петербурге после пропажи 9-летнего мальчика был задержан ранее судимый Петр Ж. Именно в его машину ребенок сел перед своим исчезновением, сообщает SHOT .

30 января мальчик вышел из дома на Красносельском шоссе на прогулку и пропал. Известно, что в тот день он сначала был возле снежной горки на улице Колобановской в Горелове, затем зашел в гипермаркет на Таллинском шоссе, чтобы погреться.

Вечером ребенок отправился в магазин аксессуаров для телефонов, а после — в кафе. Возле него он, по словам знакомых, подрабатывал — мыл стекла и фары авто. В тот же вечер школьника заметили за разговором с мужчиной, который сидел за рулем Toyota Fortuner. Согласно записям видеонаблюдения, мальчик сел в машину, а затем пропал.

Владельцем авто является 39-летний Петр Ж. Его задержали по подозрению в похищении. Мужчину, который ранее был судим за кражу, отвезли на допрос.

9-летний ребенок до сих пор не найден. В его поисках участвуют более 200 волонтеров, сотрудники Росгвардии, полицейские.

