«Плачут даже мужчины»: кадры с похорон убитого педофилом мальчика в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга на Южном кладбище прощаются с 9-летним Пашей, который погиб от рук педофила. Мальчика оплакивают и провожают в последний путь неравнодушные горожане. Семья ребенка не пришла на его похороны. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИАМО, видно, что эмоции не могут сдержать даже мужчины.

Петербуржцы поддерживают друг друга на Южном кладбище, где проходит церемония прощания с 9-летним мальчиком, которого убил педофил. Мужчины и женщины стоят возле гроба с мягкими игрушками и белыми розами в руках и плачут, обнимая друг друга.

Видео - © РИАМО, Екатерина Волкова

Церемония прощания с Пашей проходит с открытым гробом. Рядом с телом ребенка разместили мягкие игрушки и цветы.

Ранее сообщалось, что семья мальчика так и не пришла на похороны. Траурную церемонию на собственные средства организовали неравнодушные петербуржцы.

Мальчик пропал 30 января, его активно искали полицейские и волонтеры. В последний раз ребенка видели около торгового центра — он садился в чужую машину. Позднее владельца авто задержали, им оказался Петр Ж., который признался в убийстве Паши. Позднее, при обысках, у Петра Ж. нашли большое количество порнографических материалов с участием детей.

