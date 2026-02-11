Семья убитого Паши из Петербурга не пришла на его похороны
Фото - © РИАМО, Екатерина Волкова
Родители 9-летнего Паши из Санкт-Петербурга, который был жестоко убит, не пришли на прощание с сыном. Об этом сообщает корреспондент РИАМО.
Семья ребенка отказалась посещать похороны. Тем не менее попрощаться с мальчиком пришли многие местные жители.
По словам очевидцев, траурную церемонию посетила одна из родственниц мальчика. Предварительно, она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Очевидцы утверждают, что похороны были организованы неравнодушными людьми. В этих целях ранее был открыт сбор средств.
Церемония прощания с 9-летним Пашей проходят 11 февраля на Южном кладбище.
Мальчик пропал 30 января. В последний раз его видели около торгового центра — ребенок садился в чужую машину. Владельца авто задержали, им оказался Петр Ж. Он признался в убийстве Паши.
По словам убийцы, мальчик якобы шантажировал его, угрожал рассказать полиции о нездоровом интересе к себе, а также просил деньги за молчание.
