«Это трагедия, ребят»: петербуржцы плачут на похоронах убитого педофилом ребенка

11 февраля в Санкт-Петербурге проходят похороны 9-летнего Паши, который погиб от рук педофила. Проводить ребенка в последний путь пришли даже те, кто не был знаком с семьей ребенка и с ним самим. Жительница города в разговоре с РИАМО сквозь слезы заявила, что в трагедии, в первую очередь, виноват педофил, который лишил жизни мальчика.

«Это трагедия, ребят, для всех. У кого есть дети, у кого нет детей. Это трагедия просто. Не должно быть такого. Не должны взрослые хранить детей. Не должны. <…> Педофил виноват. Больше никого не хочу винить. Ни семью. Потому что мы не знаем, как люди жили. И родить столько детей. Дай бог каждому. Почему-то все в СМИ забыли, кто действительно виноват в трагедии. Все забыли. Смотришь, просто противно смотреть, ребята. На Петербург противно смотреть. Это то, здесь вот соцзащита. Забыли, кто убил ребенка. Серьезно. Я искренне надеюсь, что ему (убийце — ред.) просто там (в тюрьме — ред.) будет очень весело жить. Искренне, от души надеюсь, хоть я православный человек, но я надеюсь», — сказала жительница Петербурга, которая пришла проститься с 9-летним Пашей.

На похоронах мальчика присутствует много неравнодушных горожан, которые плачут и скорбят по убитому мальчику.

Ранее сообщалось, что 9-летнего Пашу хоронят на Южном кладбище. Паша пропал 30 января. Судя по записям с камер видеонаблюдения, перед исчезновением он сел в Toyota Fortuner. Авто, куда заманили мальчика, принадлежит Петру.

Горожане до последнего верили, что ребенка смогут найти живым, но чуда не случилось. Предварительно установлено, что Петр ударил мальчика кулаком еще в машине, затем утопил его тело в водоеме.

Позднее у подозреваемого в убийстве нашли большое количество материалов сексуального характера с участием детей.

