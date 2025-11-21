РЕН ТВ: отравитель из Балашихи тестировал способ убийства на своей девушке

Артем М. из Балашихи, обвиняемый в массовых отравлениях родных и близких, ставил эксперименты над своей девушкой, чтобы отрепетировать способ убийства. Ранее следствие выяснило, что он расправился с бабушкой и другом детства, а также пытался убить еще семь человек, сообщает РЕН ТВ .

По показаниям свидетеля, Артем завидовал лучшему другу, а потому задумал убить его и еще несколько других близких ему людей. Чтобы выявить лучший способ для совершения преступления, он начал проводить эксперименты над своей возлюбленной.

В новогодние праздники девушка попала в больницу с признаками отравления. Симптомы у нее были схожи с теми, от которых скончался другой друг Артема, задолжавший ему денег.

26-летнего жителя Балашихи задержали летом прошлого года. Как считает следствие, мужчина подсыпал родителям в продукты сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. На допросе Артем признался в преступлении. Он также заявил, что убил друга детства.

Следствие обвиняет мужчину в убийстве бабушки и друга и в покушении на убийство семи человек, среди которых его родители, сестра, дядя, девушка и два друга. Мужчина хотел расправиться с близкими и завладеть их имуществом, а друзей он пытался отравить, чтобы не возвращать долги.

Ранее в Сургуте студенты колледжа массово отравились в столовой. Студенты показали на фото и видео, что в готовой гречневой каше и в супе нашли личинки насекомых.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.