Отравитель из Балашихи убил двух человек и покушался еще на семерых

Следователи выявили дополнительные эпизоды преступлений жителя Балашихе, которого обвиняют в покушении на убийство и убийство путем отравления, сообщает пресс-служба СКР.

Сейчас его обвиняют в отравлении еще двух человек — его бабушки и друга. Кроме того, он покушался на убийство семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два приятеля.

Задержанный признался по всем случаям отравления. С ним провели проверки показаний на месте, там мужчина подробно рассказал о деталях преступлений. По факту покушения на убийство матери, отчима и дяди злоумышленнику предъявили обвинение, по остальным эпизодам это планируют сделать в ближайшее время.

Обвиняемый угощал потерпевших отравленным морсом или подсыпал химикаты в пищевую соль и еду своим жертвам.

Пытаясь отравить родственников, мужчина намеревался завладеть общей недвижимостью, в случае с друзьями — не хотел возвращать долги.

Задержанному была назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Специалисты установят психическое состояние здоровья мужчины.

При этом отравитель спокойно наблюдал, как мучаются его жертвы. Так, своей маме и отчиму он подсыпал яд в течение полугода.