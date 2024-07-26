«Попахивает садизмом»: отравитель родных из Балашихи спокойно принимал их мучения

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Врач Файнзильберг: отравитель из Балашихи спокойно наблюдал за мучениями жертв

Врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг предположил, что 25-летний Артем М. из Балашихи, который отравил нескольких своих близких, может страдать психопатией, сообщает aif.ru .

Эксперт обратил внимание, что при этом молодой человек вменяем и отдавал отчет своим действиям. Кроме того, злоумышленник чувствовал себя комфортно рядом с потерпевшими, подчеркнул Файнзильберг.

«Он спокойно наблюдал, как мучаются люди, как им становится плохо от дозы химикатов. История попахивает садизмом», — отметил медик.

Психотерапевт добавил, что от своих действий парень хотел получить материальную выгоду или эмоциональное удовлетворение.

Артем М. стал фигурантом уголовных дел о покушении на преступление и убийстве после того, как насмерть отравил своего друга ягодным морском, в который добавил яд.

Помимо этого, парень в течение полугода подсыпал в еду маме и отчиму тяжелые химикаты.

Психотерапевт Файнзильберг полагает, что мотивом отравлений могло послужить желание 25-летнего М. унаследовать квартиру после смерти родственников.