сегодня в 22:18

«Суп с личинками»: в Сургуте студенты колледжа массово отравились в столовой

В Сургуте зафиксировано массовое пищевое отравление среди учащихся политехнического колледжа, причиной которого, по заявлениям студентов, является некачественное питание в учебном заведении. Студенты показали на фото и видео, что в готовой гречневой каше и в супе нашли личинки насекомых, сообщает Telegram-канал «112» .

По утверждениям студентов, недостатки в организации питания наблюдаются уже продолжительное время. 19 ноября стало известно о вспышке кишечной инфекции среди студентов Сургутского политеха.

На данный момент известно о 18 пострадавших, 15 из которых — несовершеннолетние. Большая часть госпитализирована. Предварительно, причиной инцидента стал норовирус.

В столовой колледжа систематически игнорируются санитарные нормы. Выпускники прошлых лет сообщают о наличии посторонних находок в пище, таких как волосы, фрагменты ногтей и даже личинки. Один из текущих пострадавших сделал видеообращение, находясь на стационарном лечении.

На данный момент Роспотребнадзор проводит проверку в столовой колледжа, состояние которой оценивается как неудовлетворительное.

