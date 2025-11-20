«Суп с личинками»: в Сургуте студенты колледжа массово отравились в столовой
В Сургуте зафиксировано массовое пищевое отравление среди учащихся политехнического колледжа, причиной которого, по заявлениям студентов, является некачественное питание в учебном заведении. Студенты показали на фото и видео, что в готовой гречневой каше и в супе нашли личинки насекомых, сообщает Telegram-канал «112».
По утверждениям студентов, недостатки в организации питания наблюдаются уже продолжительное время. 19 ноября стало известно о вспышке кишечной инфекции среди студентов Сургутского политеха.
На данный момент известно о 18 пострадавших, 15 из которых — несовершеннолетние. Большая часть госпитализирована. Предварительно, причиной инцидента стал норовирус.
В столовой колледжа систематически игнорируются санитарные нормы. Выпускники прошлых лет сообщают о наличии посторонних находок в пище, таких как волосы, фрагменты ногтей и даже личинки. Один из текущих пострадавших сделал видеообращение, находясь на стационарном лечении.
На данный момент Роспотребнадзор проводит проверку в столовой колледжа, состояние которой оценивается как неудовлетворительное.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд встал на сторону жителей, которые съели суши и отравились. Общая сумма выплат составила более 270 тысяч рублей.
