Суд удовлетворил иски отравленных суши в Новосибирске на 270 тысяч рублей

В Новосибирске вынесен приговор по резонансному делу о массовом отравлении посетителей суши-ресторана, сообщает ТАСС .

Расследование установило, что 39-летняя руководительница допустила грубые нарушения в работе заведения общественного питания. В январе 2024 года подсудимая проигнорировала требования санитарного законодательства и не обеспечила обязательные медицинские осмотры для сотрудников.

Результатом таких халатных действий стало массовое отравление с подтвержденным диагнозом «сальмонеллез» у 43 клиентов. Уголовное дело было возбуждено по статье о производстве и реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

В ходе судебного разбирательства были удовлетворены гражданские иски пострадавших о компенсации материального ущерба и морального вреда. Общая сумма выплат составила более 270 тысяч рублей.

