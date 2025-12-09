сегодня в 13:25

Разбившийся в Ивановской области самолет Ан-22 совершал облет после ремонта

Самолет Минобороны России Ан-22, упавший во вторник в Ивановской области, выполнял плановый облет после проведенного ремонта. Об этом заявили в оборонном ведомстве, сообщает РИА Новости .

По предварительным данным, борт рухнул в безлюдном районе около Уводьковского водохранилища. Причины авиакатастрофы на данный момент неизвестны.

На борту находились 7 человек. Предварительно, все они погибли. Фрагменты разбитого самолета нашли в воде.

На месте работают поисково-спасательная команда и комиссия ВКС. Они устанавливают причину происшествия и выясняют, что стало с экипажем.

