Радиосигнал телефона главы пропавшей семьи поймали в Красноярском крае

В Красноярском крае специалисты и волонтеры продолжают поиск пропавшей семьи. Был пойман сигнал с телефона пропавшего мужчины, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с помощью высокотехнологичной комплексной техники смогли определить местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего главе семьи. Он пойман на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин. Сейчас поиски пропавших сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате.

Поисковые работы осложняются высокими сугробами, низкой температурой, разными неровностями рельефа, затрудняющими передвижение и ориентирование.

28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам. Также на месте поиска пропавшей семьи заметили двух медведей.

Семья оставила свое авто внизу у дороги и поднялась к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После этого связь с ними оборвалась.

Ранее эксперт-криминалист Михаил Игнатов заявил, что семью Усольцевых, которая исчезла в лесах Красноярского края, вряд ли могли убить из мести.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.