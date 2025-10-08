«Верится слабо»: криминалист оценил версию исчезновения семьи Усольцевых

Эксперт-криминалист Михаил Игнатов заявил, что семью Усольцевых, которая исчезла в лесах Красноярского края, вряд ли могли убить из мести, сообщает aif.ru .

«Здесь нужно смотреть, с какими проблемами к Усольцевой обращались женщины, и как она им помогла, как у них в дальнейшем наладилась жизнь, взаимоотношения с супругом. Но я бы не ставил эту версию основной, так как не верю, что недовольный муж смог бы отомстить, убив всю семью, из-за того, что кто-то настроил его жену на развод. В это очень слабо верится», — сказал Игнатов.

По его словам, убить троих человек, включая ребенка — это серьезный и сложный шаг, преступник мог понимать, что это пожизненный срок.

Семья Усольцевых: Сергей, Ирина и их дочь Арина исчезли в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября. Они покинули территорию базы отдыха и отправились на автомобиле в сторону скал Буратино, расположенных в пяти километрах от поселка Кутурчин. С тех пор об их местонахождении нет информации, найдена только их машина на границе поселка.

Операция по поиску ведется в сложном лесном массиве вблизи Минской петли в Кутурчинском белогорье. Поисковые мероприятия продолжаются круглосуточно. В них участвуют сотрудники полиции, спасатели, добровольцы и жители окрестных сел.

