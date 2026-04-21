сегодня в 11:09

Пожарных и скорые заметили у станций метро «красной» ветки

Автомобили экстренных служб дежурят у центральных станций метро «красной» ветки. Очевидцы заметили кареты скорой помощи и пожарных, сообщает «Осторожно, Москва» .

Утром 21 апреля появилась информация, что на участке Сокольнической линии метро Москвы нет движения поездов. Составы стоят между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского».

По данным СМИ, причиной остановки мог стать сход состава с рельсов. Позже густой дым окутал станции метро «Красные ворота» и «Комсомольская».

Пассажиров эвакуировали, некоторым пришлось выходить из вагонов прямо через тоннели. По предварительным данным, причина инцидента — возгорание из-за оборванного кабеля.

