«Дым фигачит!»: пассажиров выгнали из вагонов на «Красных воротах» — видео

сегодня в 10:58

Очевидцы сняли на видео происходящее на станции метро «Красные ворота». Все вокруг заволокло густым серым дымом, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Нас выгнали из метро, из состава. Там дым фигачит!» — сказал очевидец, снимавший происходящее на смартфон.

На опубликованных кадрах видно, что пассажиры находятся в недоумении. Многие достали телефоны и снимают обстановку. При этом некоторых людей вывели из вагонов прямо посреди тоннелей. Предварительная причина происшествия — возгорание из-за оборванного кабеля.

На Сокольнической линии между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского» прерывалось движение поездов.

