Информация проверяется: состав мог сойти с рельсов на «красной» ветке метро

Состав мог сойти с рельсов между «Комсомольской» и «Красносельской» в метро

Во вторник утром на Сокольнической линии московской подземки произошел серьезный сбой. Проверяется информация о сходе одного из составов с рельсов, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно, инцидент с поездом случился на перегоне «Комсомольская» — «Красносельская». Движение составов на ветке остановлено от «Парка Культуры» до «Бульвара Рокоссовского».

На станции «Комсомольская» наблюдается серьезное задымление, пассажиров оттуда эвакуируют.

Очевидцы поделились кадрами, на которых запечатлена обстановка около станций «красной» ветки. На них видно, что рядом со входами дежурят пожарные и медики.

