Потеряли миллионы: бабушка в Якутске затянула 33 человека в финансовую пирамиду

В Якутске завершили расследование дела против 70-летней местной жительницы, которую обвинили в создании финансовой пирамиды и хищении 17 млн рублей у 33 человек, сообщает «Царьград» .

Следствие установило, что в мае 2015 года пенсионерка организовала потребительское общество под видом кооператива. Она утверждала, что занимается благотворительностью, инвестициями и помогает выплачивать кредиты. Женщина убеждала жителей Якутска и близлежащих районов вступать в кооператив, обещая высокие дивиденды и поддержку.

Деятельность кооператива формально охватывала юридические и медицинские услуги, финансовые операции, оптовую торговлю мясом птицы и сельское хозяйство. На деле пенсионерка присваивала деньги вкладчиков и тратила их на личные нужды. Для привлечения новых участников она проводила собрания, устраивала лотереи и поощряла доверчивых клиентов грамотами и подарками.

Женщина вручала вкладчикам «добрые карты» и фальшивые сертификаты на квартиры в строящемся доме, требуя за них крупные вступительные взносы. В начале 2024 года она сама стала жертвой телефонных мошенников, потеряв часть средств, но подделала справки о переводе денег на «безопасный счет» и продолжила обманывать клиентов.

В результате действий обвиняемой пострадали 33 человека из разных районов Якутии. Общий ущерб составил около 17 млн рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» передано в Якутский городской суд. Женщина находится под подпиской о невыезде.

