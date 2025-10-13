Похищенный на Ярославском вокзале блогер Щепихин* получил 5 лет колонии

Блогера Щепихина* приговорили к 5 годам за призывы к экстремизму

Суд в Москве назначил блогеру и предпринимателю Арегу Щепихину*, которого летом похитили на Ярославском вокзале, 5 лет колонии по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти). Ему предстоит провести 5 лет в исправительной колонии общего режима. Также осужденного лишили права заниматься администрированием сайтов сроком на 2 года 6 месяцев.

По данным следствия, фигурант 2 июня разместил в соцсетях видеозапись своего интервью. В кадре он оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, а также потребовал лиц определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ.

3 июня он опубликовал на своей странице еще одно интервью. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.

В начале июня несколько человек затолкали Щепихина* в багажник машины на Ярославском вокзале и увезли в неизвестном направлении. Спустя время его нашли с гематомами на лице, мужчина заявил о своем похищении «чеченцами на левых номерах, на левых мигалках».

При этом власти Чечни заявили, что никто Щепихина* не похищал. По их словам, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее отмечалось, что в отношении силовиков, похитивших блогера, было возбуждено уголовное дело. На самого Щепихина* также было возбуждено дело за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти.

*Внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.