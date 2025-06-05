Похитившим блогера Щепихина силовикам грозит до 15 лет лишения свободы
В отношении силовиков, похитивших блогера и бизнесмена Арега Щепихина, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
Дело возбудили по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий. Санкции по первой из этих статей предусматривают наказание от 5 до 15 лет, по второй — от 4 до 10 лет лишения свободы.
Если силовиков признают виновными, их могут отправить в места лишения свободы на длительный срок.
На самого Щепихина также возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти. Ему грозит до шести лет лишения свободы.