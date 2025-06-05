Похитившим блогера Щепихина силовикам грозит до 15 лет лишения свободы

В отношении силовиков, похитивших блогера и бизнесмена Арега Щепихина, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает ТАСС .

Дело возбудили по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий. Санкции по первой из этих статей предусматривают наказание от 5 до 15 лет, по второй — от 4 до 10 лет лишения свободы.

Если силовиков признают виновными, их могут отправить в места лишения свободы на длительный срок.

На самого Щепихина также возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти. Ему грозит до шести лет лишения свободы.