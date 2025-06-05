Уголовное дело завели на похищенного в Москве блогера Арега Щепихина

В отношении бизнесмена и блогера Арега Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале в Москве, возбуждено уголовное дело по статье о разжигании ненависти, сообщает РЕН ТВ .

По данным правоохранителей, мужчина размещал в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сейчас Щепихин находится в следственном отделе. Его допрашивают.

Между тем СК выявил и задержал шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Фигурантов могут привлечь к уголовной ответственности по статьям о похищении и злоупотреблении должностными полномочиями.

3 июня Щепихина затолкали в багажник машины на Ярославском вокзале и увезли в неизвестном направлении. Позже власти Чечни объяснили, что это было не похищение, а задержание.

Затем Щепихин вышел на связь с гематомами на лице. Он рассказал, что его «похитили, вывезли за город», а затем допрашивали.